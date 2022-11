Napoli e Psg uniche due squadre imbattute nei 5 principali campionati europei

(Di giovedì 17 novembre 2022)e Paris Saint-Germain sono leduead essere ancorain massima serie nei top-5. Il, considerando anche il finale della scorsa stagione, è imbattuto da 19 partite in Serie A. Gli azzurri solo due volte hanno ottenuto una striscia più lunga in campionato: tra marzo-novembre 2017 (26) e tra aprile-novembre 2021 (21). Ssc.it

...30 Panathinaikos - Baskonia 98 - 83 21:00 Valencia - Monaco 89 - 84 CALCIO - SERIE A 15:00- ... 1 - 1 17:30 Friburgo - Union Berlino 4 - 1 CALCIO - LIGUE 1 13:00- Auxerre 5 - 0 15:00 Nantes -...Sia il Bayern che ilsi giocano tutto negli ottavi di finale. Una sconfitta sarebbe un'amara ... E gli italiani Con SSC, Inter Milan, Juventus Torino e AC Milan , quest'anno ben quattro club ...La Chamions League è l’evento clou del calcio di club e ogni stagione è molto attesa da tutte le squadre e dai tifosi. L’apparizione sul palcoscenico internazionale fa venire la pelle d’oca e regala e ...I Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini. La prima edizione di Coppa del Mondo invernale sta per iniziare: il 20 novembre, infatti, è in programma il via. Fino al 18 dicembre, dunque, giorno ...