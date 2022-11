Missile Polonia | Biden | “Parole Zelensky? Prove dicono altro”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non è quello chele”. Così, di ritorno alla Casa Bianca dal G20 di Bali, il presidente americano Joeha risposto alle dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr, per il quale certamente non era ucraino ilresponsabile della morte di due persone in. “Non ho dubbi sul fatto che non si trattasse di un nostro”, ha dichiarato il capo dello stato ucraino ieri parlando con la stampa. Successivamente, nel consueto discorso video serale, ha precisato che la posizione ucraina “è molto trasparente”. “Vogliamo stabilire tutti i dettagli, ogni fatto. Ecco perché abbiamo bisogno che i nostri esperti si uniscano all’indagine internazionale e abbiano accesso a tutti i dati disponibili ai nostri partner oltre ...

