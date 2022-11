La corsa contro il tempo dei dem per approvare la legge sulle unioni gay mentre controllano ancora la Camera

Bresciacanestro

La legislazione per proteggere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali ha superato mercoledì un grosso ostacolo al Senato Usa, mettendo il Congresso sulla buona strada per compiere ......16/11/2022) anche in Costa d'Avorio i Vescovi invitano il "governo ad intensificare la lotta... Laanarchica dei cercatori di metallo giallo non è priva di conseguenze sulle località in cui ... COBBINS, CORSA CONTRO IL TEMPO PER AVERLO DOMENICA PARZIALMENTE A DISPOSIZIONE L’attaccante belga tornato in nerazzurro dopo una sola stagione al Chelsea fino a questo momento ha passato gran parte del tempo in infermeria ed ora è alle prese con una corsa contro il tempo per ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d0482897-814a-5e4b-7606-46c6fe392f ...