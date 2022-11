In Europa arriva sul Samsung Galaxy Note 20 la patch di novembre 2022

(Di giovedì 17 novembre 2022) Di recente il produttore asiatico ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 13 (One UI 5.0) a bordo dei20 e20 Ultra. Tuttavia, quel firmware utilizzava ladi sicurezza di ottobre. Ora, come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda sudcoreana ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware con l’ultimadi sicurezza (quella relativa al mese di). L’ultimo aggiornamento di sicurezza per i20 e20 Ultra viene fornito con la versione firmware N98xFXXS5GVK1. I modelli 5G dei telefoni stanno ricevendo il nuovo aggiornamento in(Svizzera per il momento) ...

Il Sole 24 ORE

Dimenticati i guadagni della prima parte della giornata, Piazza Affari perde progressivamente terreno ea cedere oltre un punto ( - 1,1% il Ftse Mib). Non aiuta il calo dei future di Wall Street, che preannunciano un'altra giornata negativa alla Borsa americana dopo i ribassi della vigilia. ...Materie prime alimentari: è iniziata la discesa Un segnale eloquentedal mondo del caffè , ... meno dei pomodori in. O dell'olio di palma in Asia. Il prezzo del riso , base dell'... L’Europa fa il pieno di gas liquefatto, ma un quinto arriva dalla Russia È stato Shabbar a dire che si troverebbe in Europa, ma è un’ipotesi che per ora non convince gli inquirenti. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis ...L'inverno e il freddo sono arrivati, ed era ora. Del caldo, come dicevamo ossessivamente da mesi, non ne potevamo più. E ora che è successo dobbiamo approfittarne, andare in montagna, fare i trekking ...