(Di giovedì 17 novembre 2022) Daa Palermo, andata e ritorno, portando indietro un prestigioso premio:nzo, della gelateriainè il vincitore dell’edizione 2022 dello, che è svolta appunto ai Giardini Massimo, nel capoluogo siciliano. Il rinomato gelatiere diha convinto la giuria con il suo gusto “Armonie pinolate”, un trionfo del pinolo di Fregene, nominato da poco prodotto DeCo, presentato in quattro diverse consistenze: una crema al latte con infusione di pinoli, un cremoso al pinolo tostato, un crumble di pinoli e cioccolato e infine il pinolo sabbiato. Non solo il primo premio alloMa questo non è certo il primo premio cheriesce a ...

Il Corriere della Città

Non poteva non cogliere l'invito proprioCesare di Davide Destefano che essendo nato settimino sostiene pienamente l'iniziativa producendo un gusto dialla cheesecake con mirtilli e ......delle stelle Michelin a Moreno Cedroni e Mauro Uliassi (è la città italiana con ilalto numero di stelle pro capite), dopo i '3 coni' assegnati da Gambero Rosso a Paolo Brunelli per il, e ... Il gelato più buono d’Italia è a Fiumicino: Lenci in Darsena vince lo Sherbeth Festival