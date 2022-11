Il direttore della Cia ha incontrato il presidente della Polonia | allerta aerea in tutta l’Ucraina | esplosioni a Dnipro e Odessa

Ufficio Stampa

Dopo le informazioni degli 007 Usa che ipotizzavano un colpo fuori traiettoriadifesa aerea ucraina, è stato lo stesso presidente polacco Andrzej Duda ad ammettere la possibilità di uno "...Kiev punta il dito su Mosca, ma la Nato: "Nessuna prova di un attacco deliberato". Il presidente polacco: "Probabilmente un incidente sfortunato". Mosca ... Nominato il direttore della microbiologia e virologia Mano pesante del giudice sportivo dopo le gare dello scorso week end. Si comincia dall’Eccellenza, con le risse tra Pontevecchio-Narnese e ...Tra le varie misure strutturali per la riduzione delle bollette che gravano sulle famiglie e per l’affrancamento dalle forniture energetiche russe, al di là dell’immediata riduzione dei consumi tout c ...