Il coreografo del Bolshoj di Mosca Luciano Cannito fa ‘ballare’ Selvaggia Lucarelli | “E’ un’incompetente”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Laè la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo dellasono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso“. A scriverlo su Twitter è il regista e, ex Direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, del Teatro San Carlo di Napol e del Teatro Massimo di Palermo, commentando i giudizi della giornalistacome membro della giuria di ‘Ballando Con le Stelle’.contro, i commenti sui social Molti i commenti al post del ...

Ballando, il coreografo Cannito: "Commenti Lucarelli su ballo trionfo dell'incompetenza" Ascolta l'articolo "La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L'unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia. Ma mentre Alessandra un po' sa di cosa parla, i commenti sul bal ...