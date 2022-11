Ied chiama a Firenze big moda per nuovi master

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Ied, l’Istituto europeo di design,i grandi nomi dellainternazionale per accompagnare gli studenti nel percorso di studi e aiutarli a realizzare i loro potenziali in orizzonti più ampi, condividendo con loro le proprie competenze ed esperienze. Ma anche per offrire alla città un’opportunità di relazioni allargate con un ciclo di incontri pubblici sui grandi temi che riguardano il comparto, e non solo. L’occasione è data dal lancio deiche, per la prima volta, prevedono il coinvolgimento di professionisti stranieri e riguardano settori diversi. Nel ruolo di mentor, presiederà ilCreative Direction for Fashion la giornalista Danielle Kwateng, executive editor di ‘Teen Vogue’ a New York ...