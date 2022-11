Hanno 4 figlie ma vuole un maschio | chiede il divorzio alla moglie incinta

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una donna cinese di 25 anni è all’ottavo mese di gravidanza, in attesa del suo quinto figlio, e il marito l’ha lasciata tre mesi fa rifiutandosi di pagare l’affitto e dicendo di volere ilda lei perché nonun’altra femmina. Il marito ha dettodonna che devono divorziare “il prima possibile“, ha riferito la donna, di nome Hu (il nome completo non è stato reso noto), a Jiupai News. Hu lavora in un laboratorio di occhiali a Linhai, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale. Hu ha raccontato che lei e il marito stanno insieme da quando lei aveva 15 anni e di aver datoluce la loro prima figlia nel 2014, quando ne aveva 17. “Mio marito mi ha detto che voleva divorziare perché pensava che la forma della mia pancia suggerisse che fosse di nuovo una figlia“, ha detto Hu...