Enrico Montesano e la maglia della Decima Mas | “Io fascista? Mi sento offeso”

(Di giovedì 17 novembre 2022)rigetta l’etichetta di “” dopo lo scandalo che lo ha investito per laindossata a Ballando con le stelle con gli stemmiMas, il reparto d’assaltoMarina militare, e con il motto dannunziano “Memento audere semper”. La Rai lo aveva sospeso con un duro comunicato nel quale condannava la vicenda: “Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buienostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento”. ...

torna a parlare, dopo la bufera in cui è finito per aver indossato durante le prove di 'Ballando con le Stelle' una maglietta della X - Mas. L'attore, intervistato in esclusiva da ...rompe il silenzio e, in un'intervista esclusiva con l'Adnkronos, urla tutto il suo sdegno per i fatti che l'hanno travolto nell'ultima settimana, e che sono culminati con l'...2' di lettura 17/11/2022 - Enrico Montesano fa finire l’assessore al commercio Paolo Scocco nel mirino dell’Anpi. Scocco ha condiviso sul suo profilo Facebook un post nel quale si definisce la Decima ...Ha indossato la maglietta della X Mas e poi avrebbe fatto il saluto romano. Le immagini delle prove di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle continuano a far discutere e ora è lui ...