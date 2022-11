Calendario ATP Finals 2022 oggi | orari partite 17 novembre | ordine di gioco | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Quinto giorno di Nitto ATPal PalaAlpiTour di Torino. Sul cemento italiano si chiudono i giochi nel gruppo verde, scoprendo chi sarà a fare compagnia a Casper Ruud in semifinale. Nel primo pomeriggio sarà proprio il norvegese ad aprire le danze in singolare affrontando Rafa Nadal nella riedizione della finale dell’ultimo Roland Garros. Campagna italiana disastrosa per il mancino di Manacor, che vuole almeno una vittoria per indorare la pillola e lo farà contro un avversario già sicuro del primo posto. In chiusura di serata c’è il match più importante di giornata, quello tra Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz. Una sfida che vale il secondo posto nel girone verde, per entrambi sarebbe una certificazione d’ingresso nei grandi del presente tennistico. In giornata anche le sfide di doppio: in mattinata, alle 11.30, Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara affronteranno ...