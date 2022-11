Calcio | Lega Serie A | a gennaio apre una nuova sede ad Abu Dhabi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dubai, 17 nov. - (Adnkronos) - LaA continua la sua espansione nel mondo e sbarca in Middle East. Dopo l'apertura della prestigiosadi New York, laA aprirà, infatti, il suo primo ufficio in Medio Oriente ad Abu, con il lancio a2023 dell'affiliataA Mena FZ-LLC. L'ufficio ad Abu, capitale degli Emirati Arabi, che sovraintenderà a tutta la Regione Mena (Middle East and North Africa), sarà guidato da Alfonso De Stefano, manager con oltre 20 anni di esperienza sia nel settore dei media sportivi regionali (in AbuSports Council e AbuMedia), sia in quello internazionale presso Infront e Aser Media. “Siamo molto felici ...

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - Da New York al Medio Oriente. Non ci sono confini per ilitaliano, con ladi Serie A che continua la sua espansione nel mondo e dopo la prestigiosa sede nella 'Grande Mela' è pronta ad aprire ora il suo primo ufficio ad Abu Dhabi , con il lancio ...Francesco Totti si trova, insieme alla compagna Noemi Bocchi , tra Abu Dhabi e Dubai per una serie di impegni professionali: è Ambassador delladi Serie A e ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede in Medio Oriente e stasera sarà al Globe Soccer con un ruolo di primissimo piano .