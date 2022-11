Calcio | Globe Soccer Awards | Ancelotti miglior allenatore

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dubai, 17 nov. - (Adnkronos) - Il tecnico del Real Madrid Carlovince il premio comeaidi Dubai. "E' un onore, è la seconda volta per me dopo il 2014 quando vincemmo la Decima -ricorda l'emiliano-. E' stata una stagione fantastica, incredibile e indimenticabile, con partite fantastiche, difficili, e siamo riusciti a non mollare mai e lottare fino all'ultimo. Abbiamo meritato di vincere, vorrei ringraziare tutti per il premio".

Il Real Madrid vince il premio come Miglior Club al mondo del 2022 aiSoccer Awards di Dubai. I blancos hanno vinto la Liga e la Champions League. 'Sono felice di essere qua, è un onore ricevere questo premio - ha detto Emilio Butragueno, ex leggenda del club ed ...Tempo di celebrazioni a Dubai: nella 13esima edizione delSoccer - il meeting annuale dedicato agli operatori del calciomercato, alla presenza dei rappresentanti di leghe, federazioni, istituzioni e club - vengono assegnati vari premi. Tra gli altri: ...Dubai, 17 nov. - (Adnkronos) - Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti vince il premio come Miglior Allenatore ai Globe Soccer Awards di Dubai. "E' un onore, è la seconda volta per me dopo ...Grande riconoscimento per il duo dirigenziale rossonero! Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati premiati oggi a Dubai!