Zuppa di Porro 16 novembre 2022

(Di mercoledì 16 novembre 2022)di. I missili in Polonia e l’articolo 5 della Nato: si rischia? Biden si vede con la Meloni a Bali: ma non era isolata? Il Domani è fanatstico, è diventato decisamente meglio del Fatto: oggi attacca due ministri del nuovo governo. Pichetto non si capisce bene perchè. Valditara perchè lo storico Greppi sostiene che il padre faceva la Resistenza, ma non troppo. Ma questi so’ matti. Ma la storia più bella è quella di Saviano. Piagnucola perchè va a processo, dopo aver detto che la Meloni è una bastarda. E sallusti gli risponde oggi su Libero: sei un bastardo e aggiunge anche un pezzo di M. Adesso che fai mi quereli? E Crippa sul Foglio gli fa il verso: se ci fosse ciò che dici cioè la democratura (neologismo orrendo) non lo potresti dire. Ma vaglielo a spiegare a Saviano: quello ormai è fuori dal mondo, povero ragazzo. I ...

Nicola Porro

di. Tutti i commnenti sulla telefonata Mattarella - Macron: per fortuna che c'è il Qurinale, dicono tutti. Tranne la Verità che parla di tentativo di commissariamento della Meloni. Rep ci ...di: Sbarchi scontro più duro per Corsera e addirittura Ultimatum alla meloni per Rep: vabbè ma è Rep. Per il governo francese la Meloni è il grande perente. E la sinistra gode. Fazzolari ... Migranti, Weber accusa Francia e Germania: altro che Italia isolata Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:00 Immigrazione, più che la guerra diplomatica tra Italia e Francia è divertente vedere come i giornali italiani di sin ...Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:00 Immigrazione, più che la guerra diplomatica tra Italia e Francia è divertente vedere come i giornali italiani di sin ...