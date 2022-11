Ultime Notizie – Missili Polonia | Ucraina torna a chiedere ‘no fly zone’

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’l’imposizione di una ‘no flysul territorio del Paese dopo l’esplosione di duein territorio polacco. “Chiediamo di chiudere i cieli perché non il cielo ha confini” ha scritto il su Twitter il ministro della Difesa, Oleksii Resnikov, sottolineando che “è una realtà che avevamo denunciato”. L’ha ripetutamente chiesto l’istituzione di una no-fly zone dall’invasione russa di febbraio, perché renderebbe impossibile per la Russia attaccare obiettivi ucraini dal cielo. Tuttavia, i paesi della Nato sottolineano che una no-fly zone, che deve essere rafforzata con caccia, potrebbe facilmente portare a un conflitto diretto tra Nato e Russia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

...guerra rischia di coinvolgere anche l'Italia Breve sintesi di quello che è successo nelle... Siamo al corrente delledi stampa sulla caduta di missili russi in Polonia. Al momento non ...Non è ancora certo da dove siano partiti i missili che si sono abbattuti sulla Polonia e hanno fatto scattare l'allarme di una escalation nella guerra in ucraina che possa coinvolgere l'Occidente.