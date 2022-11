Tre emiliani dall' arte radicata

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Attaccamento alla terra come imprescindibile condizione d’esistenza”. Edoardo Cresci scrive in “Bertolucci, Ghirri, Zermani. Un’officina italiana” (Quodlibet) di tre grandiche hanno trovato l’ispirazione a casa propria: “Locali quanto universali”. Che poi, per inciso, è pure casa mia: l’architetto Zermani mi capita di incontrarlo per strada, lo saluto, gli chiedo dei nuovi progetti… Cresci scrive anche di Giorgio Morandi, un altro legatissimo ai suoiluoghi. Se lo facessi io un libro sugliprofondamenteaggiungerei, fra i viventi, Giovanni Lindo Ferretti, Paolo Nori, Elisabetta Sgarbi, l’architetto Bontempi, i pittori Andrea Chiesi ed Enrico Robusti… Fanno tutti “un lavoro utile alla necessaria e continua rifondazione di senso delle cose”. ...