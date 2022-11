Preziosi | «Malagò? Forse il delinquente è lui | mi ha sempre abbracciato in questi mesi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022)replica a muso duro a. Ovviamente fanno discutere le intercettazioni pubblicate questa mattina da Repubblica, in cui il numero uno del Coni parlava dei presidenti di Serie A. I presidenti di serie A? «Dei delinquenti veri». La Lega Calcio? «Come ha detto Greco (ndr, Francesco, ex procuratore capo di Milano), è un’organizzazione di diritto privato… perché altrimenti li arrestavano tutti perché li avevano trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi…»., ex presidente del Genoa? «Un vero pregiudicato». Il presidente della Lazio, Claudio Lotito? Il capo. «E i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure…»., ex ...