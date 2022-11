“Oggi i giovani sono molto più carichi di noi | Bova stupisce tutti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Crede da sempre nei. E le sue parole fanno il giro della Rete: Raoul, in radiovisione a Password su RTL 102.5, non parla solo del suo nuovo film. “Domani esce The Christmas Show, il mio nuovo film. Una commedia divertente. Tutte queste dinamiche natalizie mi hanno messo di buon umore. Abbiamo girato in Puglia, dove ci hanno accolto calorosamente, in un villaggio dove tutte le casepiene di luci, tranne una. Il mio personaggio viene affascinato dalla dirimpettaia, che non festeggia il natale. L'incontro avviene perché la figlia è stanca di non festeggiare il Natale e reagisce. Il mio personaggio è il cavaliere che però alla fine viene salvato dalla principessa”, racconta Raoul. Raoultorna sul grande schermo dopo sette anni con una commedia natalizia e un incredibile cast: ...