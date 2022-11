Missili Polonia | il generale Tricarico | «Se è stato un atto deliberato da parte della Russia | la minaccia nucleare è più concreta»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) IlLeonardo, ex capo dimaggiore dell?Aeronautica, non ha dubbi: «È impensabile che si tratti di un: dasarebbe una...

I Paesi vicini, Repubblica Ceca e Slovacchia, hanno espresso la loro preoccupazione per iche hanno colpito la. 'In un tweet, il primo ministro ceco Petr Fiala ha dichiarato di essere ......potrebbe facilmente portare a un conflitto diretto tra Nato e Russia L'Ucraina torna a chiedere l'imposizione di una 'no fly zone' sul territorio del Paese dopo l'esplosione di duein .../10 Ansa Si cerca di capire da dove vengono i missili che, il 15 novembre, sono caduti in Polonia, al confine con l’Ucraina. La comunità… Leggi ...BRUXELLES (Reuters) - La Nato terrà una riunione d'emergenza alle 10,00 per discutere della esplosione di un missile nella Polonia orientale, vicino al confine ucraino, che ha ucciso due persone ieri.