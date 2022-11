Migranti | Piantedosi | «Ocean Viking verso la Francia quando sapeva che stavamo facendo sbarcare tutti» La Ong | «Falso»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il punto dedicato ai movimenti della, la nave umanitaria battente bandiera norvegese, gestita dalla organizzazione umanitaria Sos Mediterranee è stato probabilmente il più significativo dell’informativa alle Camere di oggi da parte del ministro dell’Interno, Matteo. In Parlamento, infatti, il ministro ha dato una ricostruzione finora inedita spiegando che la nave che è stata accolta dal porto francese di Tolone, al centro delle tensioni diplomatiche con la, si è mossa «autonomamente»: «Una decisione, questa, non solo mai auspicata dall’Italia, ma che ha di fatto creato attriti sul piano internazionale – anch’essi assolutamente non voluti dal Governo – con il rischio di produrre ripercussioni sulle politiche migratorie a livello europeo». Non solo, e qui sta l’accusa più grave: «La ...