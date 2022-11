(Di mercoledì 16 novembre 2022), identificata laresponsabileai– Sono state individuate alcune proteine coinvolte, in modo significativo, nei meccanismi cellulari che sono alla basedelcutaneo a uno deipiù utilizzati contro questo tumore, il vemurafenib, che agisce bloccando l’azione di un enzima che se mutato promuove la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali, nonché la formazione di metastasi. La ricerca, pubblicata su Molecules, è coordinata dai ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con colleghi dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, IDI-IRCCS di Roma e del Laboratorio di Bioinformatica e Biologia Computazionale dell’Istituto di Scienze ...

Nel, per esempio, una elevata espressione di tutti e 9 questi geni corrisponde a una migliore sopravvivenza.associazione sostiene dunque l'ipotesi che farmaci che riconoscono queste ...Nel, per esempio, una elevata espressione di tutti e 9 questi geni corrisponde a una migliore sopravvivenza.associazione sostiene dunque l'ipotesi che farmaci che riconoscono queste ...(Adnkronos) - Sono state individuate alcune proteine coinvolte in modo significativo nei meccanismi cellulari alla base della resistenza del melanoma cutaneo a uno dei farmaci (il vemurafenib) più uti ...Sono state individuate alcune proteine significativamente interessate nei meccanismi cellulari alla base della resistenza del melanoma cutaneo a uno dei farmaci (il vemurafenib) più utilizzati ...