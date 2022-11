Grande Fratello Vip | Guendalina Tavassi svela la verità | Mi volevano come concorrente | non ho accettato perché

TGCOM

Momenti diintesa alVip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia , che sembrano essere sempre più in sintonia. I due concorrenti del reality show ridono tantissimo insieme, tanto che sembrano avere lo stesso ...Nella casa delVip, Luca Onestini è entrato pieno di grinta, pronto a dare la carica ai concorrenti con alle spalle già due mesi di reality. Non ha intrecciato però nessuna relazione sentimentale in ... "Grande Fratello Vip", Micol Incorvaia e Alberto De Pisis si chiariscono dopo le nomination Bradford, il marito di Giaele De Donà, rompe il silenzio sul rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole. Giaele De Donà è una delle protagoniste più discusse della settima ...Clizia Incorvaia scende in campo per difendere sua sorella Micol, ora concorrente e protagonista del Grande Fratello Vip. Ospite nella nuova puntata di Casa Chi, Clizia ha ...