GF VIP | Matteo Diamante ex fidanzato di Nikita Pelizon vuole entrare nella casa | ‘Vorrei dimostrare chi sono’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022), exdied ex naufrago dell’Isola dei Famosi sembra sia pronto addi Cinecittà. Un ingresso che potrebbe andare a rompere degli equilibri, visto cheha dichiarato apertamente la sua antipatia per George Ciupilan, con il qualeha stretto un legame particolare.deluso dall’amico Ciupilan Chissàcome prenderà questo ingresso… Di certo Marco sembra intenzionato a dire George consa pensa di lui, avendo manifestato apertamente di non aver gradito la sua vicinanza a. E quest’ultima, invece, in più occasioni, avrebbe criticato un atteggiamento eccessivo da parte del suo ex. Ma ...