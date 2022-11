Emma Marrone | ' Ho congelato il tessuto ovarico' - Magazine - quotidiano net

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La cantante si racconta in un'intervista a Vanity Fair: in passato ha subito due interventi a utero e ovaio. 'Una donna per avere un figlio da sola deve uscire dall'Italia. E' una ...

La cantante si racconta in un'intervista a Vanity Fair: in passato ha subito due interventi a utero e ovaio. 'Una donna per avere un figlio da sola deve uscire dall'Italia. E' una ...Oggisi è raccontata a 360 gradi sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Vanity Fair . Ha toccato vari argomenti, tra cui anche quello legato alle donne. Su queste ultime la popolare ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Oggi Emma Marrone si è raccontata a 360 gradi sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Vanity Fair. Ha toccato vari argomenti, tra cui anche quello legato alle donne. Su queste ultime la ...