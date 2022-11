Castellino non può entrare alla Camera

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Il nome di Giulianonon è più nella lista dei presenticonferenza stampaprevista alle 14 per la presentazione del partito Italia libera. E’ quanto apprende AdnKronos da fonti parlamentari. L’ex leader di Forza Nuova, imputato per l’assaltoCgil di un anno fa, non è dunque autorizzato a varcare il portone di Montecitorio. “Oggi sarò! Per la libertà, per difendere il mio e nostro diritto a fare politica. Italia Libera rispetta i valori della democrazia e della Costituzione, l’atteggiamento dei nostalgici del ‘900 ci sembra stucchevole e fuori luogo”, aveva detto stamattinaall’Adnkronos. “I parlamentari pensino che stanno per portare l’Italiaterza guerra ...