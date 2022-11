Calcio | Beckham vuole convincere Ronaldo a giocare per Miami

Ma oggi il tabloid Sun riporta un'indiscrezione di mercato secondo cui sarebbe in corso una trattativa, già ben avviata, per il passaggio di Ronaldo in MLS, nel club di Miami di proprietà di. ...avrebbe già contattato l'entourage di Ronaldo, ottenendo un feedback positivo: il giocatore sarebbe interessato a un'esperienza nella Mls. Ronaldo sarebbe solo il primo tassello nel grande ...A Miami lo Spice Boy prepara un doppio colpo da urlo per unire per la prima volta i due fenomeni che hanno segnato un'epoca ...Cristiano Ronaldo all'Inter. Sì, ma di Miami. David Beckham, prorprietario della franchigia Mls, vuole convincere il portoghese a lasciare il calcio europeo per approdare negli States. L'ex stella del ...