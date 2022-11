Beautiful anticipazioni | Ridge e Brooke preoccupati per Eric non immaginano della proposta shock

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Per provare a dimenticare tutto quello che è successo nell’ultimo periodo e per ritrovare di nuovo l’unione familiare, Steffy e Finn hanno deciso di passare un po’ di tempo al mare. Da quando Sheila è entrata nelle loro vite, Finn si è allontanato da Steffy, perchè ha voluto pensare che sua madre gli volesse bene e non fosse interessato a fare di nuovo la guerra ai Forrester. Ma si è dovuto arrendere alla realtà. Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la tramapuntata di domani, 17 novembre 2022. Nella prossima puntatasoap di Canale 5, vedremo come Steffy e Finn cercano di ricostruire la famiglia che tanto hanno desiderato. I due però nonche Sheila non si è fatta da parte ma che sta semplicemente aspettando il momento giusto ...