Annamaria Bernardini De Pace | Selvaggia Lucarelli cosa ha detto contro di lei? C’entra Totti

De Pace ospite di Belve. Il noto avvocato non ha risparmiato alcune frecciate a molti volti noti... E' unaDe Pace scatenata quella che andrà in onda questa ...Quello diDe Pace non è un nome sconosciuto, e viene fuori spesso quando un personaggio pubblico è nei guai (piccoli o grossi che siano), soprattutto se detti guai hanno una natura ...Ospite del programma Belve, in onda su Rai 2 nella seconda serata di mercoledì 16 novembre, la legale Annamaria Bernardini de Pace non ha risparmiato critiche e frecciatine a volti noti del mondo dell ...Alla trasmissione “Belve”, la nota avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace si scaglia contro tutto e tutti. Non risparmia nessuno: tira bombe contro Francesco Totti (suo ex assistito che l’ha scarica ...