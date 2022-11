Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 novembre 2022)DEL 15 NOVEMBREORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. IN APERTURA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+700 IN DIREZIONE RACCORDO. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI CONGESTIONATO IL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN SINISTRO IN CARREGGIATA ESTERNA. INCOLONNAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA VIA LAURENTINA LE CODE PER TRAFFICO INTENSO VANNO DALLA VIA ARDEATINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E LO SVINCOLO PER L’AURELIA DISAGI PER CHI VIAGGIA IN USCITA DA, SOPRATTUTTO SULLE STRADE A SUD DELLA CAPITALE SULLAFIUMICINO CODE TRA PARCO DE MEDICI E IL RACCORDO SULLA VIA DEL MARE FORTI ...