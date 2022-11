Ultime Notizie – Cina | proteste in piazza per restrizioni anti covid

(Di martedì 15 novembre 2022) Centinaia di abitdella città cinese di Canton sono scesi inper protestare contro le rigideimposte per contenere la pandemia da-19, e in alcuni casi la protesta è sfociata in violenze, con il ribaltamento di un mezzo delle forze di sicurezza e l’abbattimento delle transenne della polizia nel distretto di Haizhu, bloccato da ottobre per contenere la diffusione di un focolaio. L’area ospita principalmente persone che dispongono di poche risorse e hanno pertanto bisogno di tornare al lavoro, precisa la Bbc. Il ministero della Salute cinese ha riportato ieri oltre 17.000 nuovi positivi al Coronavirus, i peggiori dati da aprile. Di questi, più di 5.100 sono concentrati a Canton, che ha diversi distretti completamente chiusi in attesa di una riduzione della curva dei contagi che non è ancora ...

Il Sole 24 ORE

