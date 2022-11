Ucraina | Zelensky al G20 lancia 10 condizioni per la “pace giusta”

(Di martedì 15 novembre 2022) BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “La nostra visione del cammino verso la”. L’ha presentata il presidente dell’, Volodymyr, in un lungo intervento in videoconferenza al G20 in corso a Bali.“Voglio che questa guerra di aggressione finisca sulla base della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Non “in qualsiasi modo”, secondo l’appropriata formulazione del segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres”, ha sottolineato il presidente.“All’non dovrebbe essere proposto di arrivare a compromessi sulla sua coscienza, sovranità, territorio e indipendenza”, ha aggiunto.“Se non ci sono azioni concrete per ristabilire la, significa che la Russia vuole semplicemente ingannare di nuovo tutti voi e congelare la guerra proprio quando le sue sconfitte sono ...

Il presidente russo Vladimir Putin non partecipa, mentre il presidente ucrainosarà collegato da remoto su invito della presidenza indonesiana, sebbene l'non faccia parte del G20. ......concrete che l'Occidente è seriamente interessato a disciplinaree spiegargli che non può continuare così, che questo non è nel suo interesse nè del popolo ucraino ". " Più a lungo l'...Se la Russia non metterà in campo "azioni concrete" per arrivare alla pace significa che vuole "ingannare" il mondo e congelare la guerra. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel cors ...Le proposte presentate dal presidente Volodymyr Zelensky al vertice del G20 per la pace in Ucraina sono "non realistiche e non adeguate". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov inte ...