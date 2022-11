Ucraina | i russi tornano a bombardare Kiev «Esplosioni anche su Leopoli | Kharkiv | Chernihiv e Mikolaiv» – Il video

(Di martedì 15 novembre 2022) Le sirene antiaeree sono tornate a suonare in tutte le regioni dell’. Secondo il consigliere del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak, sarebbero circa 70 i missili lanciati dallaa sul territorio ucraino e che hanno colpito diverse città. Tra queste,, con il sindaco Vitali Klitschko che ha denunciato su Telegram il danneggiamento di due edifici residenziali da parte di missili. Il primo cittadino ha confermato la presenza delle prime vittime, mentre oltre metà dei cittadini della capitale si trova ora senza elettricità per un black out di emergenza. Secondo la ricostruzione del Kyiv Independent, lesarebbero avvenute intorno alle 14 (ora italiana) e avrebbero coinvolto il quartiere di Pechersk. Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del ...

