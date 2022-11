Ucraina | due missili Russia caduti in Polonia | 2 morti

"Siamo a conoscenza dei resoconti della stampa secondo cuimissili russi hanno colpito una località all'interno della Polonia, vicino al confine con l'" ha dichiarato Pat Ryder, ...... un villaggio polacco vicino a 10 km dal confine con l'. Si tratterebbe dimissili lanciati dalla Russia durante l'attacco condotto oggi contro diverse città dell'. La notizia è ...Due missili lanciati dalla Russia e indirizzati in Ucraina sarebbero finito in Polonia per sbaglio, uccidendo due persone nel villaggio di Przewodów. I missili avrebbero colpito un impianto di ...Missili russi indirizzati all'Ucraina hanno colpito la Polonia, Paese membro della Nato, provocando due morti. Lo riferiscono fonti qualificate ...