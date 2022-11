Spesa di Natale come risparmiare | i trucchi sulla spesa che ti permetteranno di spendere molto meno!

(Di martedì 15 novembre 2022) Con qualche attenzione, e un po’ di parsimonia, possiamo imparare anche aper tutti i pranzi e le cene natalizie che ci aspettano. L’unica cosa da fare è quella di giocare d’anticipo e di congelare tutto ciò che è possibile per non dover alleggerire troppo il portafoglio. Qui sotto troverai tutti gli ingredienti da congelare persul pranzo diin modo tale da poterci goderci il pranzo senza avere l’ansia di aver speso troppo. Ecco qui di seguito una lista di tutti gli alimenti che possiamo comprare già da ora e da riporre senza problemi nel congelatore: IMPASTI DI OGNI TIPO Chi ama cucinare in casa può mettere letteralmente le mani in pasta per poi congelare la pasta frolla, la pasta fresca e le sfoglie. Dopo aver speso circa 2 euro potremo realizzare qualsiasi tipo di pasta ed anche ogni tipo di ...

Trend-online.com

dia Napoli. Ilquest'anno sarà più caro. Napoli capitale dei rincari, qui i prezzi saliranno molto di più rispetto alle altre città d'Italia.dia Napoli: +12% Dai ...In secondo luogo, poi, può produrre dei "buoni acquisto" che siano utilizzabili in migliaia di esercizi commerciali (per fare la, per comprare i giochi diai figli, per comprare generi ... Buoni spesa novembre fino a 500€, regalo sotto l'albero per le famiglie. Dove fare domanda Che offerte oggi su Amazon! Ci sono TV LG OLED, super sconti su tanti robot per la pulizia, smartphone, PC, tablet, action cam DJI e molto altro ancora, opportunamente elencato nella nostra rassegna q ...Il comune ha deciso di confermare le luminarie in strada, pagandole a proprie spese, nonostante il periodo economico difficile. Non ci saranno invece le proiezioni di luci in piazza.