Serse Cosmi esonerato dal Rijeka dopo 2 mesi Aveva detto | “In Croazia rinato | in Italia non si può allenare”

(Di martedì 15 novembre 2022)non è più l’allenatore del. Il tecnicono è statola sconfitta per 7-2 con la Dinamo Zagabria. Arrivato alla guida dello scorso 4 settembre, l’allenatore perugino ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte in undici partite fra campionato e coppa. Perl’avventura inè durata appena due. Eppure solo qualche settimana fa, a fine ottobre, il tecnico ne lodava l’approccio al calcio rispetto all’: “Innon si può più fare il mestiere dell’allenatore come si deve. All’estero sono“, dicevain un’intervista a Repubblica. E ancora: “In ...

Derubricando alla categoria 'fantasie' i rumors che vorrebbero un sondaggio nei confronti dell'ex Sampdoria Claudio Ranieri , l'ultimo nome in lista è quello di, altro tecnico con un ...Commenta per primonon è più l'allenatore del Rijeka . L'esonero è arrivato dopo la sconfitta per 7 - 2 con la Dinamo Zagabria e l'eliminazione dalla Coppa di Croazia. Alla guida del club croato dal 4 ...Serse Cosmi non è più l’allenatore del Rijeka Arrivato in Corazia lo scorso 4 settembre, il tecnico perugino ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte in undici partite fra campionato ...Malgrado la fiducia che la dirigenza del Genoa continua a nutrire nei confronti di Alexander Blessin dopo il vistoso rallentamento subito dal Grifone nelle ultime tre giornate cominciano a circolare v ...