Serie 1923 | arriva il teaser e prossimamente su Paramount +

Nel frattempo, però, Paramount ha messo in sviluppo diversi spinoff, come il prequel 1883 , mentre laverrà trasmessa su Paramount+....confini Il successo dellawestern con Kevin Costner ha portato alla realizzazione di ben due spinoff: 1883 , con Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, andata in onda lo scorso inverno, e...Helen Mirren e Harrison Ford saranno insieme nella nuova serie drammatica “1923”, in onda su Paramount+ nel 2023: si tratta di uno spin off della pulripremiata serie “Yellowstone”, un nuovo capitolo n ...1923 è la nuova serie TV dedicata alla storia della famiglia Dutton con Harrison Ford e Helen Mirren. Il canale YouTube Paramount+ UK & Ireland ha pubblicato il trailer della nuova serie drammatica di ...