Senato | Franceschini eletto all’unanimità presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità

...Darioha saputo spuntarla. A modo suo. Parlando poco, quasi nulla, agendo con discrezione letale. La presidenza della Giunta per le elezioni e le autorizzazioni a procedere delè ......espresso dalha avuto luogo nella sede di Sant'Ivo alla Sapienza . Per l'ex ministro della Cultura 18 voti, una scheda è rimasta bianca. Un nuovo incarico per l'eterno. Il ...Aveva lasciato intendere di volersi defilare. Ma intanto, ha ottenuto la prima delle postazioni privilegiate riservate alle opposizioni. La benedizione di Schlein e una corrente che fa fatica a restar ...Roma, 15 nov. (LaPresse) - Dario Franceschini del Pd è stato eletto presidente della giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari del Senato con 18 ...