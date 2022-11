Selvaggia Lucarelli su Montesano | “Ha preso un regalo e l’ha sprecato con dolo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 novembre 2022) Sono molto dure le parole disui social. Ma rappresentano il sentire di molte persone. Sin da quando il nome di Enricoera circolato, come concorrente di Ballando con le stelle 2022, avevamo scritto su queste pagine, che Milly stava per fare una pessima scelta. L’attore, l’uomo di spettacolo, non si discute. In questi tre anni però tutti noi siamo cambiati, segnati da una pandemia che ha cancellato famiglie, che ha distrutto carriere, che ha cambiato la percezione delle cose, il modo di vivere. E con difficoltà possiamo accettare persone che in questo periodo, hanno remato contro, diffuso fake news, sposato tesi complottistiche, inventato teorie surreali.è stato uno dei rappresentati di tutto quello che di sbagliato è stato fatto da chi si rifiutava di indossare la mascherina ( ...