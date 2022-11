Perché Auri Katariina | 28 anni | pulisce case gratis in giro per il mondo

(Di martedì 15 novembre 2022), una ragazza finlandese di 28è diventata famosa su TikTokdi sconosciuti senza farsi pagare. Proprio per questo è stata definita una cleaning influencer. La sola cosa chechiede alle persone a cui presta i suoi servizi di pulizia è poter fare video mentre è intenta a sistemare le loro. Una richiesta che pare non abbia mai infastidito nessuno dei suoi fortunati clienti. In breve tempo la giovane è diventata un vero fenomeno social ed è seguitissima su TikTok (al momento ha ben 8 milioni di followers). A renderla molto famosa sono stati i video che la ritraggono intenta a puliredavvero molto sporche e disordinate. Sono questi i filmato che hanno attirato la maggior parte di ...

Il Fatto Quotidiano

Nel rimarcare che Sogepu ha potuto partecipare alla gara dell'solo attraverso la creazione del raggruppamento temporaneo di impresa con Ecocave,altrimenti non avrebbe avuto i requisiti ...lo fa Dietro al suo lavoro c'è sicuramente il gesto nobile di voler aiutare gli altri. 'Le ... MaKatariina ama fare quello che fa e dare consigli sul come farlo. 'In tutte le mie pulizie ... Auri Katariina, la “Regina delle pulizie” che gira il mondo per pulire gratis case piene di topi, vermi e…