Pattinaggio di velocità | Coppa del Mondo | nove azzurri ad Heerenveen per la seconda tappa

(Di martedì 15 novembre 2022) Secondo fine settimana di gare per il circuito dideldi pista lunga, che sarà impegnato in Olanda, e più precisamente ad. La Nazionale azzurra ripropone gli stessiatleti già scesi in pista lo scorso week-end in Norvegia: Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) ed Alessio Trentini (V.G. Pergine). Occhi puntati in particolar modo su Davide Ghiotto, secondo a Stavanger sui 5000 metri, e sulle mass start, in cui Giovannini e Peveri proveranno a raggiungere un podio sfumato di poco in Norvegia. SportFace.