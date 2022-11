Onu | popolazione mondiale supera gli 8 miliardi di persone

Per l', "questa crescita senza precedenti" - nel 1950 si contavano 2,5 miliardi di abitanti - è ... Ma la crescita dellapone sfide importanti ai paesi più poveri. .Ma almeno è giunto in città il primo convoglio dell'con i riforimenti per la: cibo, acqua potabile, prodotti per l'igiene, utensili da cucina, biancheria, coperte e lampade solari, ...Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, il 15 novembre è la data in cui la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi di persone, quota considerata "una pietra miliare nello sviluppo umano". I ...La popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite.