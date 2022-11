Neil Gaiman risponde alle critiche ricevute sul casting dello show The Sandman

Cinefilos.it

Non si placano le polemiche sul cast di The Sandman e ancora una voltaè intervenuto per metterli a tacere una volta per tutte. Secondo l'autore chi pensa ci sia una manovra politicamente corretta dietro alle scelte di casting dello show Netflix chiaramente ...- Pubblicità -ha risposto alle dure critiche sulle scelte di casting in The Sandman . Basato sull'omonima graphic novel dello stesso, The Sandman è un adattamento televisivo che ha debuttato su ... The Sandman: Neil Gaiman risponde alle critiche sul casting Neil Gaiman, autore di The Sandman, ha rispedito al mittente le pesanti critiche legate ad alcune scelte di casting per la serie Netflix, in particolar modo quelle di Morte e Desiderio. NOTIZIA di ...Neil Gaiman ha risposto alle dure critiche sulle scelte di casting in The Sandman. Basato sull'omonima graphic novel dello stesso Gaiman ...