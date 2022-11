Napoli | quale futuro per Giuntoli? Piace alla Juve | parla il direttore

(Di martedì 15 novembre 2022) Il principale artefice del nuovo e spettacolareconsegnato a Luciano Spalletti è sicuramente Cristiano. Ilsportivo degli azzurri ha condotto un lavoro straordinario nel ricostruire la rosa partenopea, privata di tutti i suoi leader in un colpo solo. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristianoè andato rinsaldandosi sempre più nel corso del tempo e ildelsportivo, ora, è di nuovo da scrivere. Cristiano(Getty Images)al? La risposta delsportivo Attualmente,ha il contratto in scadenza nel 2024 con il...

ilmattino.it

I due uomini, uno dei quali con l'obbligo di dimora aper il reato di truffa agli anziani, ... L'anziana signora era stata truffata poco prima con la solita telefonata durante launa ...RIMPIANTO - Il dirigente delha spiegatosia, e perché, il suo più grande rimpianto: "Haaland. Contratto già fatto con il Salisburgo, riconoscendo loro il pagamento della clausola a ... Diego Maradona, quel sole azzurro che mai tramonta su Napoli Venerdì 18 Novembre 2022 tutti gli studenti delle scuole d'Italia scenderanno nelle Piazze per manifestare contro il sistema d'istruzione ...Erano diretti a Napoli su una Fiat Panda i due truffatori fermati domenica scorsa in autostrada da una pattuglia della Polizia. I due uomini, uno dei quali con l’obbligo di dimora a Napoli per il reat ...