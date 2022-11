Napoli | genitori in disaccordo su un farmaco fanno scoppiare il caos | minacce e urla nel reparto

Open

Santobono, minaccia i medici. E' successo ieri sera all'Ospedale Santobono di. A denunciare l'accaduto è l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate grazie al racconto dei ... ' A dire dei- ...L'iniziativa si chiamain Blue Jeans, e ai più grandi ricorderà una celebre e divertente sitcom degli anni Ottanta ... La nuova tappa, dopo quelle di Venezia, Assisi, Palermo, Novara e, è ... Napoli, genitori costretti a ritirare da scuola il figlio disabile per mancanza di assistenti A Napoli, nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santobono, i genitori di un piccolo paziente non essendo d'accordo sulla somministrazione di un farmaco hanno aggredito e minacciato un'infermier ...Al pronto soccorso pediatrico del Santobono i genitori di un piccolo paziente non essendo d’accordo sulla somministrazione di un farmaco hanno aggredito e minacciato un’infermiera. È la stessa vittima ...