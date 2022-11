Meloni al G20 a colloquio con Biden | “Legami profondi e duraturi” Poi incontra Erdogan

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 novembre 2022) “Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del Vertice dei Paesi del G20 con il Presidente degli Stati Uniti Joseph R.. Ilsi è incentrato sulla solidità dell’alleanza transatlantica e sull’eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali; dalla crescita economica alla sicurezza comune”. Così una nota Palazzo Chigi riferisce dell’incontro bilaterale tra il presidente Usa e il presidente del Consiglio. Ilè durato quasi un’ora. Per il premierè il primo vertice internazionale e arriva in un crocevia molto delicato sia per la diplomazia mondiale che per quella italiana. Il G20 di Bali, in Indonesia, è infatti il primo confronto tra capi di Stato e di governo delle maggiori potenze mondiali dall’inizio ...