Vanity Fair Italia

L'di oggi: Kate Middleton, chic in verde oliva Impeccabile come sempre, la Principessa del Galles ha confezionato un total look in una sofisticata tonalità di verde perfetto per la ...L'di oggi: anche a Sophie di Wessex piace il look di pelle Una scelta insolita per la romantica duchessa, da sempre amante di abiti leggiadri, fluidi, dalla stampa floreale. Eppure ... L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, tra gli spalti con pantaloni di pelle All'anteprima mondiale della serie royal più attesa, sfilano gli attori su un tappeto rosso bagnato dalla pioggia e da qualche polemica. Su Netflix arrivano gli episodi che raccontano la famiglia real ...