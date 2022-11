LIVE Taekwondo | Mondiali 2022 in DIRETTA | l’Italia si affida a Cristina Gaspa e al capitano Roberto Botta

OA Sport

18:24 L'ultimo a qualificarsi agli ottavi di finale è l'ucraino Kostiantyn Kostenevych, eliminato Faysal Sawadogo. 18:21 Ali Mambrouk s Almabroul supera 2 - 1 (1 - 0/2 - 4/2 - 0) il messicano Jose ...Non poteva esserci inizio migliore per i tifosi italiani, che vedranno gareggiare nella categoria - 80 kg maschile Simone Alessio : l'azzurro, in un grande periodo di forma con una sola sconfitta in ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giada Al Halwani e Simone Alessio eliminati ai sedicesimi, delusione enorme World Taekwondo Championships kicked off on Monday in Guadalajara, Mexico, with Canada's contingent unable to achieve a podium finish.Simone Alessio : l'azzurro, in un grande periodo di forma con una sola sconfitta in tutta la stagione, punta al titolo iridato da #1 nel ranking. Non mancheranno i rivali che proveranno a ostacolare l ...