(Di martedì 15 novembre 2022) Il governo reazionario vuole scatenare lale Ong per motivi puramente di bandiera, tentando di far passare chicome un mezzo criminale in combutta con gli scafisti. Per ...

Per cui nonostante le Ong abbiamo salvato solo circa il 15% dei naufraghi che arrivano nelle nostre coste l'estremaxenofoba vuole creare dal nulla un 'nemico' sul quale scaricare l'ostilità ...... non è che si creerà un dibattito pubblico trasparente in parlamento, ma lacercherà ... aldilà della persona, la compagine di governo ha un'agenda fortemente. Cosa ci aspettavamo ... La destra reazionaria alla guerra contro le Ong: confisca delle navi a chi salva vite umane sia pure con "sapore" di destra, si spera non reazionaria, oppure di sinistra, ma avvedutamente progressista Una risposta esaustiva porrebbe la necessità di una disamina di vari e complessi fattori.