La Gazzetta dello Sport

Paura a casa. Nell'ultimo mese i ladri hanno provato a svaligiare due volte l'abitazione in centro a ... A lanciare l'allarme è ladel centrale, Michela Persico: "Tre settimane fa la ...Ladi Danielenon molla un centimetro e continua a lavorare in palestra per tenersi in forma La compagna di Rugani: "Due notti di paura, non ce la facciamo più" La Juventus ha trovato in Bremer una certezza fondamentale; la società sembra stia pensando ad un super colpo per affiancare il brasiliano.Michela persico sbaglia angolazione e regala attimi indimenticabili ai suoi ammiratori, una cosa così non era mai successa prima!