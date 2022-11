La Camera interviene sulle polemiche per la conferenza di lancio del movimento di Castellino | «La responsabilità è del deputato che la promuove»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Arriva il chiarimento della Presidenza delladopo lescoppiate per lastampa convocata per domani, 16 novembre, daldi Sud chiama Nord Francesco Gallo per la presentazione del nuovodi Giuliano, Italia libera. «Ledelle iniziative organizzate all’interno dellacomprese le conferenze stampa, come in questo caso, sono solo unicamente delchele iniziative stesse, a cui è rimessa ogni valutazione sul piano dell’opportunità delle iniziative», riferiscono fonti dellaall’Ansa. Il processo che lo vede coinvolto per l’assalto alla sede romana della Cgil è ancora in corso, ma Giuliano ...